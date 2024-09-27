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ABD'de Mal Ticareti Açığı Ağustosta Düşüş Gördü

Ağustos 2023'te ABD mal ticareti açığı yüzde 8,3 azaldı. Ayrıntılar haberimizde!

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:28
ABD'de Mal Ticareti Açığı Ağustosta Düşüş Gördü

ABD'de Mal Ticareti Açığında Dikkat Çeken Düşüş

ABD'de mal ticareti açığı, ağustos 2023'te önemli bir azalma gösterdi. Aylık bazda %8,3 oranında düşüşle toplamda 94,3 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya ve perakende stokları ile ilgili ağustos ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, Temmuz ayındaki 102,8 milyar dolardan, Ağustos ayında 94,3 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri ise bu dönemde dış ticaret açığının 100,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

İhracat ve İthalat Verileri

Mal ticaretinde ağustos ayı itibarıyla ihracat 177 milyar dolar, ithalat ise 271,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde toptan eşya stokları %0,2 artışla 905,7 milyar dolara, perakende stokları %0,5 artışla 816 milyar dolara ulaştı.

Sonuç olarak, ABD mal ticareti açığı, Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyesine düşmüş bulunuyor.

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