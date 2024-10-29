ABD'de Mal Ticareti Açığı Eylülde Yükseldi

ABD'de Eylül Ayı Mal Ticareti Açığı Raporu

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, eylülde mal ticareti açığı bir önceki aya göre %14,9 oranında artarak 108,2 milyar dolara ulaştı.

Artışın Sebepleri ve Önceki Veriler

Bu rakam, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Piyasa analistlerinin beklentisi ise açığın 95,9 milyar dolara çıkacağı yönündeydi. Geçtiğimiz ağustos ayında mal ticareti açığı 94,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İthalat ve İhracat Rakamları

Eylül ayı itibarıyla mal ihracatı 174,2 milyar dolar, mal ithalatı ise 282,4 milyar dolar olarak belirlendi. Aynı dönemde, toptan eşya stoklarının değeri %0,1 azalarak 905 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan, perakende stokları %0,8 oranında artış göstererek 824,3 milyar dolara ulaştı.