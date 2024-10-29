DOLAR
34,29 0,04%
EURO
37,05 0,07%
ALTIN
3.046,66 -0,79%
BITCOIN
2.460.818,62 -3,13%

ABD'de Mal Ticareti Açığı Eylülde Yükseldi

ABD'nin mal ticareti açığı eylülde belirgin bir artış gösterdi ve 108,2 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:58
ABD'de Mal Ticareti Açığı Eylülde Yükseldi

ABD'de Eylül Ayı Mal Ticareti Açığı Raporu

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, eylülde mal ticareti açığı bir önceki aya göre %14,9 oranında artarak 108,2 milyar dolara ulaştı.

Artışın Sebepleri ve Önceki Veriler

Bu rakam, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Piyasa analistlerinin beklentisi ise açığın 95,9 milyar dolara çıkacağı yönündeydi. Geçtiğimiz ağustos ayında mal ticareti açığı 94,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İthalat ve İhracat Rakamları

Eylül ayı itibarıyla mal ihracatı 174,2 milyar dolar, mal ithalatı ise 282,4 milyar dolar olarak belirlendi. Aynı dönemde, toptan eşya stoklarının değeri %0,1 azalarak 905 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan, perakende stokları %0,8 oranında artış göstererek 824,3 milyar dolara ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, Ukrayna ve Moldova'ya Elektrik İhraç Kapasitesini Artırıyor
2
Rusya'da Çelik Talebinde Düşüş Beklentisi
3
Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!
4
ABD'de Konut Fiyatları Ağustosta Artış Hızında Yavaşlama Kaydetti
5
Çelik Kubbe Projesi İle Güçlenen Türk Savunma Sanayii
6
Sıfır otomobilde 40 yılda bir gelen şans! Tamı tamına 300 bin TL birden fiyatı düştü!
7
Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek