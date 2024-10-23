ABD'de Mortgage Başvuruları Düşüşte: 30 Yıl Vadeli Faiz Oranı Sabit Kalıyor

ABD'de Mortgage Başvuruları Düşüş Yaşıyor

ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı, son rapora göre %6,52 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Ancak mortgage başvurularında önemli bir düşüş gözlemleniyor.

Mortgage Başvuruları Temmuz'dan Bu Yana En Düşük Seviyede

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından 18 Ekim itibarıyla yayınlanan verilere göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla %6,7 azalarak, temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir.

Bu süreçte, konut satın almak amacıyla yapılan başvurular %5 azalmışken, yeniden finansman işlemleri için yapılan başvurular %8 oranında düşmüştür.

Faiz Oranları ve Piyasa Durumu

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı değişmeden %6,52 olarak kalırken, 15 yıl vadeli mortgage için faiz oranı ise %5,94'ten %5,98'e yükselmiştir.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvuru faaliyetinin son derece düşük seviyelere indiğini vurguladı. Ayrıca, mortgage oranlarının son zamanlarda yüksek olmasına rağmen, geçmiş bir yıl istatistikleriyle kıyaslandığında %1 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Bu durum, bazı alıcıların piyasada kalmasına neden olmuş.

Kan, bazı bölgelerde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını ve bu durumun alıcılar için daha fazla seçenek sunduğunu ifade etti.