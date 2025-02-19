ABD'de Mortgage Başvuruları Düşüşte: Faiz Oranları Geriliyor

ABD'de Mortgage Başvuruları Azaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage başvurularında önemli bir düşüş gözlemleniyor. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,93'e gerileyerek, bu yılın en düşük seviyelerine indi. Ancak, buna karşın mortgage başvuruları %6,6 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından 14 Şubat ile sona eren haftaya ait mortgage verileri açıklandı. Açıklamalara göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre %6,6 geriledi. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular %6, yeniden finansman başvuruları ise %7 seviyesinde düşüş gösterdi.

Faiz Oranı Düşüşü

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,95'ten %6,93'e inerken, 15 yıl vadeli mortgage için de benzer bir düşüş yaşandı; faiz oranı %6,35'ten %6,31'e geriledi.

Piyasa Beklentileri ve Alıcı Davranışları

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, piyasalarda beklenenden güçlü enflasyon verilerinin göz ardı edilmesiyle birlikte hafta boyunca düştüğünü belirtti. Faiz oranlarındaki bu gerilemeye rağmen, alıcıların kararsız kalması nedeniyle satın alım başvurularının düştüğünü vurguladı.

Kan, gevşeyen konut stokunun önümüzdeki aylarda piyasayı destekleyebileceğinin altını çizerken, önceki haftalarda artan yeniden finansman başvurularında da mortgage oranlarının %7 civarında kalmış olmasının etkili olduğunu ifade etti.