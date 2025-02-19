ABD'de Mortgage Başvuruları Düşüşte: Faiz Oranları Geriliyor

ABD'de mortgage başvuruları %6,6 azalırken, 30 yıl vadeli mortgage faizi %6,93'e geriledi. Piyasa belirsizlikleri alıcıları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:40
ABD'de Mortgage Başvuruları Düşüşte: Faiz Oranları Geriliyor

ABD'de Mortgage Başvuruları Azaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage başvurularında önemli bir düşüş gözlemleniyor. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,93'e gerileyerek, bu yılın en düşük seviyelerine indi. Ancak, buna karşın mortgage başvuruları %6,6 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından 14 Şubat ile sona eren haftaya ait mortgage verileri açıklandı. Açıklamalara göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre %6,6 geriledi. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular %6, yeniden finansman başvuruları ise %7 seviyesinde düşüş gösterdi.

Faiz Oranı Düşüşü

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,95'ten %6,93'e inerken, 15 yıl vadeli mortgage için de benzer bir düşüş yaşandı; faiz oranı %6,35'ten %6,31'e geriledi.

Piyasa Beklentileri ve Alıcı Davranışları

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, piyasalarda beklenenden güçlü enflasyon verilerinin göz ardı edilmesiyle birlikte hafta boyunca düştüğünü belirtti. Faiz oranlarındaki bu gerilemeye rağmen, alıcıların kararsız kalması nedeniyle satın alım başvurularının düştüğünü vurguladı.

Kan, gevşeyen konut stokunun önümüzdeki aylarda piyasayı destekleyebileceğinin altını çizerken, önceki haftalarda artan yeniden finansman başvurularında da mortgage oranlarının %7 civarında kalmış olmasının etkili olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Fed Tutanakları Öncesi Belirsizlikler Artıyor
2
Alman Kamu Sektörü Verimsiz, Özel Sektörü Frenliyor: Ifo Raporu
3
TMO, Faiz Ödemeleriyle İlgili İddialara Cevap Verdi
4
Almanya'da Hızla Dalgalanan Akaryakıt Fiyatları Sürücüleri Zorluyor
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı
6
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Vergisi Tehditleriyle Rekor Kırdı
7
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıkladı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!