ABD'de Mortgage Faizi Rekor Kırdı: Yüzde 6,86'ya Yükseldi

ABD'de Mortgage Faizi En Yüksek Seviyesine Ulaştı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,86'ya yükseldi. Bu oran, >temmuzdan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Aynı dönemde mortgage başvuruları ise %0,5 oranında bir artış gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 8 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini paylaştı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla %0,5 artış kaydetti ve bu durum 6 hafta aradan sonra gerçekleşti.

Konut Satın Alma ve Yeniden Finansman Trendleri

Bu süreçte konut satın almaya yönelik başvurular %2 artarken, yeniden finansman başvuruları %2 azalma gösterdi. Önceki haftada %6,81 olan mortgage faiz oranı, bu haftada %6,86'ya yükselirken, 15 yıl vadeli mortgage için faiz oranı ise %6,21’de sabit kaldı.

Uzman Görüşü: Hazine Tahvilleri ve Fed Etkisi

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, açıklamalarda bulunarak, geçen hafta Donald Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında hazine tahvili faizlerinin yükselmesi neticesinde mortgage faiz oranlarının da artış gösterdiğini belirtti. Kan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratmadığını ifade etti.

Morgage Başvurularındaki Artış

Kan, mortgage faiz oranlarındaki artışa karşın başvurulardaki hafif artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.