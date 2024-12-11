ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşe Geçti, Başvurular Arttı

ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşe Geçti

ABD'de mortgage faiz oranları, 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama %6,67 seviyesine gerileyerek dikkat çekti. Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Aralık'la sona eren haftaya ait mortgage verilerini geçtiğimiz günlerde paylaştı.

Başvurularda Önemli Artış

MBA'nın verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %5,4 oranında bir artış gösterdi. Ancak konut satın almaya yönelik başvurular bu dönemde %4 azalmışken, yeniden finansman başvurularındaki artış dikkat çekici oldu ve %27 seviyesine ulaştı.

Faiz Oranları ve Piyasa Analizi

30 yıl vadeli mortgage faiz oranı, geçen haftaki %6,69'dan %6,67'ye düşerken, 15 yıl vadeli mortgage için faiz oranı ise %6,12 seviyesinde sabit kaldı. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faiz oranlarının art arda üçüncü hafta düştüğünü ifade etti.

Kan, mortgage başvurularındaki artışın nedenleri arasında yüksek faiz oranlarına sahip borçluların ödemelerini azaltma yolundaki girişimlerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, mortgage başvurularının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini, buna ek olarak, düşen faiz oranlarının yanı sıra devam eden konut talebi ve stokunun da etki ettiğini vurguladı.