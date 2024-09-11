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ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte: Son 1,5 Yılda En Düşük Seviyeye Ulaşan Oranlar

ABD'de mortgage faiz oranları, 30 yıl vadeli kredilerde Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:33
ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte: Son 1,5 Yılda En Düşük Seviyeye Ulaşan Oranlar

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüşte

Son dönemlerde dalgalanan konut kredisi faizleri, ABD'deki mortgage piyasasında olumlu bir gelişme yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz hafta, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Mortgage Başvurularında Artış

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Eylül ile biten haftaya ait mortgage verilerini yayınladı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları geçen haftaya göre yüzde 1,4 oranında bir artış gösterdi. Özellikle konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artış kaydederken, yeniden finansman başvuruları yüzde 1 yükseldi.

İki Aylık Düşüş Trendinin Devamı

30 yıl vadeli mortgage faizinin düşmesi, son altı haftada peş peşe kaydedilen düşüşlerle birlikte geldi. Ayrıca, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,98'den yüzde 5,71'e geriledi.

Uzman Görüşleri

Joel Kan, MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti, mortgage faiz oranlarının Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeye ulaşmasını değerlendirirken, hazine tahvili faizlerindeki düşüş, azalan enflasyon ve yavaşlayan iş gücü piyasası gibi etkenlerle ilişkili olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın faiz indirimine yönelik beklentilerinin de mortgage faizlerini etkilediğini kaydetti.

Kan, yeniden finansman başvurularının geçen yıla göre hızlı bir artış gösterdiğini ancak birçok borçlunun mevcut finansman oranlarının yüzde 5'in altında olması nedeniyle bu potansiyelin sınırlı kaldığını ifade etti.

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