ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de Mortgage Faizleri Artıyor

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faiz oranları %6,36'ya yükselerek ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, mortgage başvurularında bir azalmaya yol açtı.

Mortgage Başvurularında Düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından 4 Ekim'de açıklanan verilere göre, mortgage başvurularında geçen haftaya göre %5,1'lik bir düşüş yaşandı. Konut satın alımına yönelik başvurular %0,1, yeniden finansman başvuruları ise %9 geriledi.

Faiz Oranları ve Ekonomik Veriler

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, önceki haftadaki %6,14 seviyesinden %6,36'ya yükseldi. Aynı şekilde, 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı da %5,51'den %5,71'e çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, güçlü ekonomik verilerin mortgage faizlerinin artışında etkili olduğunu belirtti. Fratantoni, konut satın alma kararlarının yalnızca mortgage oranlarıyla değil, aynı zamanda konut stokundaki eksiklikle de doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Pazar Durumu ve Potansiyel Alıcılar

Fratantoni, ülke genelinde birçok pazarda konut arzının arttığını ifade ederken, mortgage faiz oranlarının geçmiş dönemlere göre hala nispeten düşük olduğunun altını çizdi. Bu durumun, bazı potansiyel konut alıcıları için fırsatlar sunabileceğini söyledi.