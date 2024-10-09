DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,51 0,46%
ALTIN
2.870,41 0,49%
BITCOIN
2.115.711,69 0,86%

ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları artış göstererek, başvurular ise azaldı. Ekonomik veriler etkili oldu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:37
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de Mortgage Faizleri Artıyor

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faiz oranları %6,36'ya yükselerek ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, mortgage başvurularında bir azalmaya yol açtı.

Mortgage Başvurularında Düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından 4 Ekim'de açıklanan verilere göre, mortgage başvurularında geçen haftaya göre %5,1'lik bir düşüş yaşandı. Konut satın alımına yönelik başvurular %0,1, yeniden finansman başvuruları ise %9 geriledi.

Faiz Oranları ve Ekonomik Veriler

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, önceki haftadaki %6,14 seviyesinden %6,36'ya yükseldi. Aynı şekilde, 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı da %5,51'den %5,71'e çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, güçlü ekonomik verilerin mortgage faizlerinin artışında etkili olduğunu belirtti. Fratantoni, konut satın alma kararlarının yalnızca mortgage oranlarıyla değil, aynı zamanda konut stokundaki eksiklikle de doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Pazar Durumu ve Potansiyel Alıcılar

Fratantoni, ülke genelinde birçok pazarda konut arzının arttığını ifade ederken, mortgage faiz oranlarının geçmiş dönemlere göre hala nispeten düşük olduğunun altını çizdi. Bu durumun, bazı potansiyel konut alıcıları için fırsatlar sunabileceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurları Güncel Veriler
2
VacciZone Kurucusu Prof. Dr. Nesrin Özören'e TeknoFest'ten Ödül
3
Adana'da Ekonomik Destek Müjdesi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar
4
TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
5
AB Mahkemesi, Fas ile Ticaret Anlaşmalarını Geçersiz Kıldı
6
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Gelecek Hedeflerini Belirledi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak