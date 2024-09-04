ABD'de Mortgage Faizlerinde Düşüş ve Başvurular Artışta

Mortgage Faiz Oranları ve Başvurular

ABD'deki konut kredisi piyasasında, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçtiğimiz hafta %6,44'ten %6,43'e gerileyerek üst üste beşinci kez düşüş göstermiştir. Bu durum, mortgage başvurularının da %1,6 oranında artış kaydetmesine neden oldu.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 30 Ağustos'ta sona eren haftaya dair mortgage verilerini paylaştı. Buna göre, konut satın almaya yönelik başvurularda %3 oranında bir artış gözlemlenirken, yeniden finansman başvurularında ise %0,3’lük bir azalma yaşandı.

Uzman Görüşleri

MBA Başkanı ve Ekonomist Joel Kan, artan konut satın alma başvurularının, geçen yılın seviyelerine yaklaştığına dikkat çekti. Ağustos ayında mortgage başvurularında yeniden finansmanın oranının %46 civarına çıktığını ve bunun Mart 2022’den bu yana en yüksek aylık ortalama olduğunu belirtti.

Faiz Oranlarındaki Değişimler

30 yıl vadeli mortgage için faiz oranları düşerken, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %5,88'den %5,98'e yükselmiştir.