ABD'de Ocak Ayında Kişisel Tüketim Harcamaları Azaldı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde %0,2 azaldı. Bu durum, piyasaların önceden tahmin ettiği artış beklentilerinin tersine bir gelişme olarak kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kişisel gelirler bu dönemde yüzde 0,9 oranında bir artış gösterdi. Analistler, kişisel gelirlerin bu ay için yalnızca %0,4 artış göstermesini öngörüyordu.

Ocak ayında kişisel tüketim harcamalarının ise %0,2 azalış kaydetmesi, piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşti. Aralık ayında ise kişisel tüketim harcamalarında %0,8 oranında bir artış olmuştu.

Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Ocak ayında yüzde 0,3 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu endeks %2,5 oranında bir artış kaydetti. Aralık ayında ise bu oran sırasıyla %0,3 ve %2,6 olarak belirlenmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı ve gıda ile enerji kalemlerini kapsamayan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Ocak ayında aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,6 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerine paralel bir seyre işaret ediyor. Geçen Aralık'ta ise bu endeks, aylık %0,2 ve yıllık %2,9 artış göstermişti.