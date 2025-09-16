ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 arttı

Ticaret Bakanlığı verileri beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artışla 732 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Karşılaştırma için, perakende satışlar temmuzda da yüzde 0,6 artış göstermişti.

Ülkede perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5 artış kaydetti.

Veriler sektörel dağılımda farklı yönlü hareketlere işaret etti. Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış mağaza dışı perakendecilerde görüldü. Ayrıca giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap satışları, yemek ve içecek hizmetleri, benzin istasyonları ile motorlu taşıt mağazalarındaki satışlarda da artış kaydedildi.

Buna karşın bazı alanlarda gerileme yaşandı; çeşitli mağaza perakendecileri, mobilya mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda azalış gözlendi.