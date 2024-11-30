ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Yeni Veriler Açıklandı

ABD'deki Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azalıyor

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı. 13-29 Kasım tarihleri arasında yapılan güncellemeye göre, ülke genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı 477'ye geriledi.

Uzun Dönem Düşüş Trendi

Söz konusu verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda toplamda 28 adet azalmış durumda. Bu durum, sektördeki daralma ve değişen piyasa koşullarının etkilerini göstermekte.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

Petrol fiyatlarına bakıldığında, Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 72,65 dolardan kapanmışken, cumayı 72,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, cuma günü 68,47 dolara geriledi; bu değer perşembe günü 68,88 dolardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.