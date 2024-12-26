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ABD'de Tatil Sezonu Perakende Satışları Yüzde 3,8 Artış Gösterdi

ABD'de tatil sezonu boyunca perakende satışlar, yoğun promosyonlar sayesinde yıllık yüzde 3,8 arttı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:47
ABD'de Tatil Sezonu Perakende Satışları Yüzde 3,8 Artış Gösterdi

ABD'nin Tatil Sezonu Perakende Satışları Rekor Kırdı

ABD'de tatil sezonu, perakende satışların %3,8 oranında artış göstermesiyle dikkat çekiyor. Özellikle {@promosyonlar} ile desteklenen bu olumlu tablo, 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında, Mastercard'ın yayımladığı rapordan ortaya çıktı.

Yılbaşı Harcamalarında Öne Çıkan Rakamlar

Otomotiv hariç tutulan perakende satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 yükseldiği belirtiliyor. Tatil sezonunun son 5 günü ise tüm harcamaların %10'unu oluşturdu. Tüketicilerin dışarıda yemek yeme talebi de bu dönemde yükselerek, restoran harcamalarını bir önceki yıla göre %6,3 artırdı.

Tüketici Harcamalarında Sektör Bazında Artışlar

Hediye vermede öne çıkan alanlarda, giyim harcamaları %3,6, mücevher harcamaları %4 ve elektronik harcamaları %3,7 oranında artış gösterdi. Ayrıca, dijital alışverişe olan yönelimle birlikte çevrim içi satışlar %6,7, mağaza içi satışlar ise %2,9 arttı.

Uzmanlar Perakende Satışların Arka Planını Değerlendiriyor

Mastercard Ekonomi Enstitüsü Başekonomisti Michelle Meyer, tatil sezonundaki güçlü harcamaların, sağlıklı iş gücü piyasası ve hane halkı servetindeki artışla desteklendiğini vurguladı. Kıdemli danışman Steve Sadove ise, perakendecilerin tüketicilerin fırsatlarla motive olduğunu belirterek sezon boyunca hem fiziksel mağazalardan hem de e-ticaret platformlarından alışveriş yapıldığını ifade etti.

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