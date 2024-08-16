Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Temmuz Ayında Konut Başlangıçları Düşüş Gösterdi

Temmuz ayında ABD'de konut başlangıçları, piyasa beklentilerinin altında kaldı ve önemli bir azalma yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:17
ABD'de Temmuz Ayında Konut Başlangıçları Düşüş Gösterdi

ABD'de Temmuz Ayında Konut Başlangıçları Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni inşaatlara başlanma sayısı, Temmuz ayında düşük bir performans sergileyerek %6,8'lik bir azalma yaşadı. Bu veriler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı ve bir önceki aya göre 1 milyon 238 bin konut başlangıcının gerçekleştiğini ortaya koydu.

Piyasa Beklentileri Altında Kaldı

Piyasalardaki beklenti ise, bu dönemde 1 milyon 340 bin yeni konut yapılması yönündeydi. Geçtiğimiz Haziran ayında ise konut başlangıçları aylık %1,1 artış göstererek 1 milyon 329 bin seviyesine ulaşmıştı. Ancak Temmuz'da, yıllık bazda bakıldığında bu sayı %16'lık bir düşüşle belirlendi.

İnşaat İzni Sayısındaki Düşüş

Ayrıca, ülke genelinde verilen inşaat izinleri de Temmuz ayında beklentilerin altında kaldı. Bu sayı, aylık %4'lük bir azalmayla 1 milyon 396 bine geriledi. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaşan inşaat izinleri için piyasalarda 1 milyon 430 bin beklentisi vardı. Haziran ayındaki verilere göre ise, inşaat izinleri %4 artış göstererek 1 milyon 454 bin olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda da inşaat izinleri %7'lik bir düşüş gösterdi. Tüm bu veriler, konut piyasasında yaşanan yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!