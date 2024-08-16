ABD'de Temmuz Ayında Konut Başlangıçları Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni inşaatlara başlanma sayısı, Temmuz ayında düşük bir performans sergileyerek %6,8'lik bir azalma yaşadı. Bu veriler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı ve bir önceki aya göre 1 milyon 238 bin konut başlangıcının gerçekleştiğini ortaya koydu.

Piyasa Beklentileri Altında Kaldı

Piyasalardaki beklenti ise, bu dönemde 1 milyon 340 bin yeni konut yapılması yönündeydi. Geçtiğimiz Haziran ayında ise konut başlangıçları aylık %1,1 artış göstererek 1 milyon 329 bin seviyesine ulaşmıştı. Ancak Temmuz'da, yıllık bazda bakıldığında bu sayı %16'lık bir düşüşle belirlendi.

İnşaat İzni Sayısındaki Düşüş

Ayrıca, ülke genelinde verilen inşaat izinleri de Temmuz ayında beklentilerin altında kaldı. Bu sayı, aylık %4'lük bir azalmayla 1 milyon 396 bine geriledi. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaşan inşaat izinleri için piyasalarda 1 milyon 430 bin beklentisi vardı. Haziran ayındaki verilere göre ise, inşaat izinleri %4 artış göstererek 1 milyon 454 bin olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda da inşaat izinleri %7'lik bir düşüş gösterdi. Tüm bu veriler, konut piyasasında yaşanan yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor.