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ABD'de Temmuz Ayında Üretici Enflasyonu Beklentilerin Altında Kaldı

Temmuz'da ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, aylık %0,1 ve yıllık %2,2 artış göstererek tahminleri aşamadı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:01
ABD'de Temmuz Ayında Üretici Enflasyonu Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Düşük Gelir

Temmuz ayında ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık %0,1 ve yıllık %2,2 artışla, ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı, bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Piyasa Beklentileri Neden Karşılanmadı?

Bakanlık açıklamasına göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya göre %0,1 oranında bir artış gösterdi. Ancak bu artış, ekonomi uzmanlarının haziranda olduğu gibi %0,2 artış beklentisinin altında kaldı.

Yıllık bazda %2,2 olarak belirlenen üretici enflasyonu, analistlerin %2,3 öngörüsünün altında kaldı. Geçtiğimiz ay, ÜFE %2,7 oranında bir artış göstermişti.

Çekirdek ÜFE Verileri

Değişken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık bazda değişiklik göstermedi; ancak yıllık artış %2,4 olarak belirlendi. Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun %0,2 aylık ve %2,7 yıllık artış göstereceği yönündeydi.

Bir önceki ay çekirdek üretici fiyatları, aylık %0,3 ve yıllık %3 oranında artış yaşanmıştı.

%A yüzdelik oranları ile %B şekilleri ile sağlanan bu verilerin ışığında, ABD Merkez Bankası, üretim girdilerinin fiyat hareketlerini takip ederek nihai ürün fiyatları ve genel enflasyon hakkında daha iyi tahminler yapmaya çalışıyor.

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