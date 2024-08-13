ABD'de Temmuz Ayında Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Aylık ve Yıllık Değişim

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %0,1 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu artış %2,2 seviyesine ulaştı.

Beklentilerin Altında Kalan Veriler

Analistler, ÜFE'nin daha yüksek bir artış göstermesini öngörmüşlerdi. Ancak, açıklanan veriler beklentilerin gerisinde kalarak piyasalarda bazı soru işaretlerine yol açtı. Sonuç: Bu durum, ekonomik şartların daha dengeli bir seyir izlediğine işaret edebilir.