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ABD'de Temmuz Ayında Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'nin ÜFE değeri Temmuz'da aylık %0,1, yıllık %2,2 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:32
ABD'de Temmuz Ayında Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Aylık ve Yıllık Değişim

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %0,1 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu artış %2,2 seviyesine ulaştı.

Beklentilerin Altında Kalan Veriler

Analistler, ÜFE'nin daha yüksek bir artış göstermesini öngörmüşlerdi. Ancak, açıklanan veriler beklentilerin gerisinde kalarak piyasalarda bazı soru işaretlerine yol açtı. Sonuç: Bu durum, ekonomik şartların daha dengeli bir seyir izlediğine işaret edebilir.

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