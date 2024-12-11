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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Kasım'da Artış Göstermeye Devam Etti

ABD TÜFE, kasımda aylık %0,3, yıllık %2,7 artarak beklentileri karşıladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:31
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Kasım'da Artış Göstermeye Devam Etti

ABD Tüketici Fiyat Endeksi Sonuçları

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023'ün kasım ayında aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı %2,7 olarak belirlendi. Bu rakamlar, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izlemektedir.

Ekonomik Görünüm

Kasım ayındaki artış, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki enflasyonist baskıların devam ettiğini ortaya koyuyor. Tüketici fiyatlarındaki bu artış, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle şekilleniyor.

Uzmanlar, kasım ayı verilerinin, Merkez Bankası tarafından izlenecek para politikaları açısından önemli olduğunu vurguluyor. Bu tür veriler, iktisadi aktivitenin genel durumu hakkında fikir vermekte ve gelecekteki olası önlemler için zemin hazırlamaktadır.

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