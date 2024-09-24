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ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Düşüş Gösterdi

Eylülde ABD'de tüketici güveni endeksi 98,7'ye geriledi ve bu durum piyasa beklentilerini karşılamadı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:44
ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Düşüş Gösterdi

ABD Tüketici Güveninde Düşüş

ABD'deki Conference Board, eylül ayına ait Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeks, eylülde aylık 6,9 puan azalış göstererek 98,7 seviyesine geriledi ve bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Mevcut Durum ve Beklentiler

Konferans Tüketici Güven Endeksi'nin eylüldeki düşüşü, önceki ay olan 105,6'dan önemli bir azalışı temsil ediyor. Endeksin önceden tahmin edilen değeri ise 103,9 olarak öngörülmüştü.

Mevcut Durum Endeksi, iş gücü koşullarının değerlendirmesinde 10,3 puan gerileyerek 124,3'e düştü. Ayrıca, tüketicilerin kısa vadeli gelir ve iş koşullarına yönelik Beklentiler Endeksi ise 4,6 puan azalışla 81,7 olarak kaydedildi.

Uzman Görüşleri

Konferans Board'un Başekonomisti Dana Peterson, "Tüketici güvenindeki bu düşüş, Ağustos 2021'den beri en büyük azalma" ifadelerini kullandı. Peterson, mevcut iş koşullarına dair değerlendirmelerin olumsuz yönde değiştiğini ve iş gücü piyasası beklentilerinin daha karamsar bir hale geldiğini belirtti. Ayrıca, tüketicilerin gelecek iş koşulları ve gelir beklentileri konusunda daha az iyimser olduğunu vurguladı.

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