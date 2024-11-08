ABD'de Tüketici Güven Endeksi Kasım Ayında Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Güveni Artış Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasım ayında 73 seviyesine ulaştı. Bu değer, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek dikkat çekti.

Kasım Ayı İstatistikleri

Kazançlarla birlikte, tüketici güven endeksi, ekim ayında 70,5 seviyesindeyken kasım ayı itibarıyla 2,5 puan artış gösterdi. Piyasa analistleri bu dönemde endeksin 71 değerine yükselebileceğini öngörmüştü.

Ekonomik Koşullar ve Beklentiler

Mevcut ekonomik koşullara yönelik değerlendirme yapan endeks, bu ay 64,4'e gerileyerek 0,5 puan azalmışken, uzun vadeli beklentileri ölçen endeks 78,5’e yükseldi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ise %2,7'den %2,6’ya düşerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye inmiş, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3'ten %3,1'e çıkmıştır.

Uzman Görüşü

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, seçim döneminde tüketici güveninin artış gösterdiğini ve dört ay üst üste iyileşme kaydedildiğini ifade etti. Hsu, mevcut koşullar pek değişmemiş olsa da, beklentilere yönelik endeksin Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasını önemli buluyor.