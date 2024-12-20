DOLAR
35,19 -0,26%
EURO
36,74 -0,8%
ALTIN
2.969,24 -1,23%
BITCOIN
3.429.470,06 -0,76%

ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde

ABD'de tüketici güven endeksi Aralık'ta 74'e çıkarak Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:55
ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde

ABD'de Tüketici Güveni Yükselişte

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında tüketici güven endeksi 74 seviyesine çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyini kaydetti.

Veri Analizi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini yansıtan tüketici güven endeksi için Aralık ayı nihai verilerini paylaştı. Buna göre, endeks bir önceki aya göre 2,2 puan artış gösterdi ve 74 seviyesine ulaştı. Açıklanan verilerde öncü verilere ilişkin bir revizyon yapılmadığı da belirtildi.

Ekonomik Durum ve Beklentiler

Tüketicilerin mevcut finansal durumlarına yönelik değerlendirmelerini içeren mevcut ekonomik koşullar endeksi ise Aralık' ta 11,2 puan artarak 75,1 seviyesine yükseldi. Ancak tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi 3,6 puan azalarak 73,3'e geriledi.

Enflasyon Beklentileri

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri Aralık'ta yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3'e düştü.

Joanne Hsu'nun Açıklamaları

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninde artışın art arda beşinci ayda da devam ettiğine ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Hsu, genel olarak tüketicilerin enflasyonun yavaşlaması ile ekonominin önemli ölçüde iyileştiği görüşünde olduğunu ancak hâlâ refah içinde hissetmediklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiftçilere 331,2 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak
2
Starbucks Çalışanları Üç Şehirde Grev Başlatıyor
3
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşüşte, Dolar Yükseldi
4
Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti
5
ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değer Kaybetti
7
BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor