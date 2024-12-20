ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde

ABD'de Tüketici Güveni Yükselişte

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında tüketici güven endeksi 74 seviyesine çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyini kaydetti.

Veri Analizi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini yansıtan tüketici güven endeksi için Aralık ayı nihai verilerini paylaştı. Buna göre, endeks bir önceki aya göre 2,2 puan artış gösterdi ve 74 seviyesine ulaştı. Açıklanan verilerde öncü verilere ilişkin bir revizyon yapılmadığı da belirtildi.

Ekonomik Durum ve Beklentiler

Tüketicilerin mevcut finansal durumlarına yönelik değerlendirmelerini içeren mevcut ekonomik koşullar endeksi ise Aralık' ta 11,2 puan artarak 75,1 seviyesine yükseldi. Ancak tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi 3,6 puan azalarak 73,3'e geriledi.

Enflasyon Beklentileri

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri Aralık'ta yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3'e düştü.

Joanne Hsu'nun Açıklamaları

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninde artışın art arda beşinci ayda da devam ettiğine ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Hsu, genel olarak tüketicilerin enflasyonun yavaşlaması ile ekonominin önemli ölçüde iyileştiği görüşünde olduğunu ancak hâlâ refah içinde hissetmediklerini sözlerine ekledi.