ABD'de Tüketici Güveni Ağustos'ta Artış Gösterdi

ABD Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Conference Board tarafından yayınlanan Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayı için 103,3 seviyesine ulaşarak geçen aya göre 1,4 puan artış gösterdi. Bu rakam, ekonomistlerin beklediği 100,9'un üzerinde gerçekleşti.

Mevcut Durum ve Beklentiler

Ağustos ayında mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarını değerlendiren Mevcut Durum Endeksi, 134,4 seviyesine çıkarak 1,3 puan artış kaydetti. Tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 82,5 seviyesine ulaştı ve 1,4 puan artış gösterdi.

Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Ağustos'taki ortalama 12 aylık enflasyon beklentileri %4,9'a gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, tüketici güvenindeki artış ile ilintili olarak değerlendirilmekte.

Önemli Değerlendirmeler

Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin artsa da son iki yıl içinde dar bir aralıkta kaldığına dikkat çekti. Ağustos'ta tüketicilerin, temmuz ayına göre iş koşullarına ilişkin daha olumlu algılara sahip olduğunu, ancak iş gücü piyasası ile ilgili endişelerin sürdüğünü ifade etti. Bu durumun, muhtemelen işsizlikteki son artışla bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.