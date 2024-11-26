ABD'de Tüketici Güveni Kasımda Yükselişe Geçti

ABD'nin Tüketici Güven Endeksi'nde Kasım Ayında Yükseliş

ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında aylık 2,1 puan artarak 111,7 seviyesine ulaştı. Ancak bu rakam, piyasa beklentileri olan 111,8'in hafif altında kaldı.

Tüketici güveni üzerine yapılan değerlendirmelerde, önceki ay olan ekimde 109,6 olarak hesaplanan endeksin bu artışı, tüketicilerin gelecek ile ilgili daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.

Mevcut Durum ve Beklentiler Endeksi

Kasım ayında, mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin güncel değerlendirmeleri yansıtan Mevcut Durum Endeksi, 4,8 puan artış göstererek 140,9'a yükseldi. Bunun yanı sıra, tüketicilerin kısa vadeli gelir ve iş durumuna dair değerlendirmelerini gözeten Beklentiler Endeksi ise 0,4 puan artarak 92,3 seviyesine çıktı.

Conference Board'dan Açıklamalar

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde kasım ayında bir iyileşme gözlemlendiğini belirtti. Peterson, son iki yılda hakim olan aralığın en üst seviyesine ulaşılmasıyla birlikte, kasım ayında artışın başlıca nedeninin tüketicilerin iş gücü piyasasına dair daha pozitif değerlendirmeleri olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Peterson, önümüzdeki bir yıl içinde resesyon öngören tüketicilerin oranının, verinin hesaplanmaya başlandığı Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye indiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.