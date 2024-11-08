ABD'de Tüketici Kredileri Eylül Ayında Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD'de Tüketici Kredileri Eylülde Artış Gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Bu verilere göre, ülkede tüketici kredileri, eylülde 6 milyar dolar artış göstererek toplamda 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaşmıştır.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Tüketici kredilerine yönelik piyasa beklentisi, bu ay 12,2 milyar dolar artış bekleniyordu. Oysa geçen ay, yani ağustosta, tüketici kredileri 7,6 milyar dolarlık bir artış kaydetmişti.

Kredi Türleri Arasındaki Farklar

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri sürekli döngüde olan krediler, aylık bazda 1,1 milyar dolar artış göstermişken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi sürekli olmayan krediler 5 milyar dolarlık bir artış yaşadı.

Yıllık Artış Oranı

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da %1,4 oranında bir artış gösterdi. Devir yapan krediler, yıllık %0,9 artarken, devir yapmayan krediler ise %1,6 oranında yükseldi.