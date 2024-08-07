ABD'de Tüketici Kredileri Haziran'da Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD Tüketici Kredileri Verileri Açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini yayımladı. Bu veriler, ülke genelindeki tüketici kredi taleplerinin durumunu gözler önüne serdi.

Haziranda Beklentinin Altında Artış

Tüketici kredileri, haziran ayında 8,9 milyar dolar artarak toplamda 5,1 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Ancak bu artış, piyasanın beklediği 9,8 milyar dolar seviyesinin altında kaldı. Mayıs ayında ise tüketici kredileri 14 milyar dolarlık bir artış göstermişti.

Kredi Türleri Arasındaki Dağılım

Bu dönemde, kredi kartları gibi devir yapan kredilerde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir azalma yaşanırken; konut, araç ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler 10,6 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise tüketici kredileri %2,1 oranında artış gösterdi.

Yıllık Değişimler

Devir yapan krediler, yıllık %1,5 oranında bir azalma yaşarken, devir yapmayan kredilerde %3,4'lük bir yükseliş kaydedildi. Bütün bunların yanı sıra, 2023 yılı ikinci çeyreğinde tüketici kredilerinin %2,4'lük bir artış göstermesi dikkat çekti.