Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Tüketici Kredileri Haziran'da Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

Haziranda 8,9 milyar dolarlık artışla tüketici kredileri, ekonomistlerin tahmininin gerisinde kaldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:37
ABD'de Tüketici Kredileri Haziran'da Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD Tüketici Kredileri Verileri Açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini yayımladı. Bu veriler, ülke genelindeki tüketici kredi taleplerinin durumunu gözler önüne serdi.

Haziranda Beklentinin Altında Artış

Tüketici kredileri, haziran ayında 8,9 milyar dolar artarak toplamda 5,1 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Ancak bu artış, piyasanın beklediği 9,8 milyar dolar seviyesinin altında kaldı. Mayıs ayında ise tüketici kredileri 14 milyar dolarlık bir artış göstermişti.

Kredi Türleri Arasındaki Dağılım

Bu dönemde, kredi kartları gibi devir yapan kredilerde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir azalma yaşanırken; konut, araç ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler 10,6 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise tüketici kredileri %2,1 oranında artış gösterdi.

Yıllık Değişimler

Devir yapan krediler, yıllık %1,5 oranında bir azalma yaşarken, devir yapmayan kredilerde %3,4'lük bir yükseliş kaydedildi. Bütün bunların yanı sıra, 2023 yılı ikinci çeyreğinde tüketici kredilerinin %2,4'lük bir artış göstermesi dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak