ABD'de Tüketici Kredilerinde Beklenenden Yüksek Artış

ABD Tüketici Kredileri Temmuz Ayında Beklentileri Aştı

ABD'de tüketici kredilerine dair son veriler, Temmuz ayında önemli bir artış gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz dönemine ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelindeki tüketici kredileri, 25.5 milyar dolarlık bir artışla 5 trilyon 93.7 milyar dolara ulaştı.

Piyasa Beklentilerinden Üstte Bir Performans

Analistlerin tahminleri, tüketici kredilerinin 12.3 milyar dolar artış göstermesi yönündeydi. Ancak Temmuz ayında gerçekleşen artış, bu beklentilerin çok üzerinde oldu; Haziran ayında kredi hacmi sadece 5.2 milyar dolar artmıştı.

Devir Yapan ve Yapmayan Kredilerdeki Artış

Bu dönemde, kredi kartı gibi devir yapan krediler 10.6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 14.8 milyar dolarlık bir yükseliş kaydetti. Böylece, Temmuz'da tüketici kredileri yıllık bazda %6 artış gösterdi. Devir yapan krediler ise yıllık %9.4, devir yapmayan krediler ise %4.8 oranında yükseldi.