ABD'de Tüketicilerin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı

Temmuz ayında, ABD'deki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişiklik göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Fed New York Şubesi Anketi Sonuçları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anket, tüketici duyarlılığını anlamak için önemli bilgiler sunuyor.

Gelecek 12 ay için medyan enflasyon beklentisi, bu süre zarfında herhangi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde korunmuştur.

Üç Yıllık Enflasyon Beklentisinde Düşüş

Ancak, gelecek üç yıl için medyan enflasyon beklentisi bu dönemde 0,6 puan azalarak yüzde 2,3 seviyesine geriledi. Bu, anketin başladığı Haziran 2013 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük rakamdır.

Uzun Vadeli Beklentiler ve Hanehalkı Harcamaları

Beş yıllık medyan enflasyon beklentisi değişmeden yüzde 2,8 olarak kalırken, hane halkı harcamalarındaki artış beklentisi 0,2 puan azalış ile yüzde 4,9'a geriledi. Bu rakam, Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyedir.

Hane halkı gelirlerindeki artış beklentisi ise sabit kalarak yüzde 3 olarak belirlendi.

Maliyet Artış Beklentileri

Bu dönemde, maliyet artış beklentisi ise şu şekildedir: benzin için yüzde 3,5, gıda için yüzde 4,7 düşerken, sağlık bakımı için yüzde 7,6, üniversite eğitimi için yüzde 7,2, kira için ise yüzde 7,1 yükseldi.

Gelecek Açıklamalar

ABD'de temmuz ayına ait enflasyon verileri, çarsamba günü açıklanacak. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 azalmışken, yıllık bazda ise yüzde 3 artış göstermişti. Temmuz ayı için piyasa beklentileri ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 seviyelerindedir.