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ABD'de Üretici Enflasyonu Ocak Ayında Beklentileri Aştı

Ocakta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,4, yıllık %3,5 artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:02
ABD'de Üretici Enflasyonu Ocak Ayında Beklentileri Aştı

Üretici Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Yükseldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Bu veriler, piyasa analistlerinin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Bakanlık Verileri Açıkladı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini gün yüzüne çıkardı. Buna göre, ÜFE bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetmişken, Aralık 2024'te bu oran yüzde 0,5 olmuştu.

Yıllık Artış Beklentilerini Geride Bıraktı

Yıllık bazda ise üretici fiyatlarının ocakta yüzde 3,5 düzeyinde yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentileri, bu artışın yüzde 3,2 olacağını öngörmüştü. Aralık 2024'te de yıllık artış aynı oran olan yüzde 3,5 olarak seyretmişti.

Çekirdek ÜFE Rakamları

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek ÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 3,3 olması beklenirken gerçekleşti. Çekirdek ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

ÜFE'nin Ekonomik Rolü

Üretici Fiyat Endeksi, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatları ve manşet enflasyona ilişkin önemli ipuçları sunuyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini titiz bir şekilde izlemekte.

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