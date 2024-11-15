DOLAR
34,38 -0,41%
EURO
36,27 -0,19%
ALTIN
2.840,1 -0,2%
BITCOIN
3.023.412,03 -0,18%

ABD'den Döviz Kur Manipülasyonu Açıklaması: Ticaret Ortaklarında Hileye Rastlanmadı

ABD Hazine Bakanlığı, büyük ticaret ortaklarının döviz kurunu manipüle etmediğini duyurdu; Güney Kore yeni İzleme Listesi'nde.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:59
ABD'den Döviz Kur Manipülasyonu Açıklaması: Ticaret Ortaklarında Hileye Rastlanmadı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Raporu: Büyük Ticaret Ortakları Hile Yapmıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Haziran 2024 tarihinde sona eren dört çeyrek boyunca, ABD'nin hiçbir büyük ticaret ortağının döviz kurunu, İhracat avantajı elde etmek amacıyla manipüle etmediğini açıkladı. Bu rapor, ABD'nin başlıca ticari ortaklarının döviz uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına dair önemli verileri içeriyor.

Kongre’ye Sunulan Rapor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu duyuruldu. Açıklamada, mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştiren büyük ticari ortakların uygulamaları değerlendirildi.

Açıklamada, ülkenin ticaret ortaklarının yıllık verilerine dayanarak, efektip ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla döviz kurunda manipülasyona gitmediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Güney Kore İzleme Listesi'ne Dahil Edildi

Hazine’nin İzleme Listesi'ne dikkat çekilen açıklamada, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Vietnam ve Almanya'nın yer aldığı ifade edildi. Listeye, eski üye Malezya'nın yerine Güney Kore'nin katılması, dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Çin ve Japonya'nın Durumu

Ayrıca, Hazine'nin Çin’den daha fazla şeffaflık talep ettiği belirtildi. Hazine, Çin'in döviz müdahaleleri hakkında yeterince bilgi vermemesinin, büyük ekonomiler arasında sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Japonya'nın döviz piyasalarına girişi oldu. Rapor, Japonya'nın 29 Nisan, 1 Mayıs ve 11-12 Temmuz 2024 tarihlerinde, yenin değerini güçlendirmek için döviz pazarlarına müdahale ettiğini belirtirken, Japonya'nın döviz işlemleri hakkında şeffaf olduğu ve müdahalelerini düzenli olarak yayınladığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fed Başkanı Powell: Ekonomide Güçlü Seyir, Faiz İndirimini Erteleyebilir
2
Fitch Ratings: ABD'nin Kredi Ortamı Trump'ın Politikalarıyla Değişebilir
3
New York Borsası Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları ile Düşüşte Kapatıldı
4
ABD'den Döviz Kur Manipülasyonu Açıklaması: Ticaret Ortaklarında Hileye Rastlanmadı
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,29 Artışla Kapandı
6
Sağlık Teknolojileri Barselona'da Masaya Yatırıldı
7
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!