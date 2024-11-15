ABD'den Döviz Kur Manipülasyonu Açıklaması: Ticaret Ortaklarında Hileye Rastlanmadı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Raporu: Büyük Ticaret Ortakları Hile Yapmıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Haziran 2024 tarihinde sona eren dört çeyrek boyunca, ABD'nin hiçbir büyük ticaret ortağının döviz kurunu, İhracat avantajı elde etmek amacıyla manipüle etmediğini açıkladı. Bu rapor, ABD'nin başlıca ticari ortaklarının döviz uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına dair önemli verileri içeriyor.

Kongre’ye Sunulan Rapor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu duyuruldu. Açıklamada, mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştiren büyük ticari ortakların uygulamaları değerlendirildi.

Açıklamada, ülkenin ticaret ortaklarının yıllık verilerine dayanarak, efektip ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla döviz kurunda manipülasyona gitmediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Güney Kore İzleme Listesi'ne Dahil Edildi

Hazine’nin İzleme Listesi'ne dikkat çekilen açıklamada, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Vietnam ve Almanya'nın yer aldığı ifade edildi. Listeye, eski üye Malezya'nın yerine Güney Kore'nin katılması, dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Çin ve Japonya'nın Durumu

Ayrıca, Hazine'nin Çin’den daha fazla şeffaflık talep ettiği belirtildi. Hazine, Çin'in döviz müdahaleleri hakkında yeterince bilgi vermemesinin, büyük ekonomiler arasında sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Japonya'nın döviz piyasalarına girişi oldu. Rapor, Japonya'nın 29 Nisan, 1 Mayıs ve 11-12 Temmuz 2024 tarihlerinde, yenin değerini güçlendirmek için döviz pazarlarına müdahale ettiğini belirtirken, Japonya'nın döviz işlemleri hakkında şeffaf olduğu ve müdahalelerini düzenli olarak yayınladığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.