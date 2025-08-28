DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü; ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:43
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığının nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci tahminine göre, öncü veride yer alan yüzde 3 büyüme öngörüsü yukarı yönlü revize edildi. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.

Büyümenin bileşenleri ve revizyonlar

Büyümeye katkıda bulunan ana faktörler arasında ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış öne çıktı. Buna karşın aynı dönemde yatırımlar ve ihracat geriledi.

Yapılan revizyonlar ağırlıklı olarak yatırımlar ve tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü düzeltmeleri yansıtırken, bu etki kamu harcamalarındaki aşağı yönlü ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelendi.

Fiyat endeksleri

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ikinci çeyrekteki artış için yüzde 2,1 seviyesinden yüzde 2'ye revize edildi. Söz konusu endeks bir önceki çeyrekte yüzde 3,7 artmıştı.

Çekirdek PCE (gıda ve enerji hariç) ise ikinci çeyrekte yüzde 2,5 artış gösterdi; bu endeks yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

Veri, ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimleri hakkında politika yapıcılar için önemli sinyaller veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi
2
Yozgat'ta 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
3
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bine geriledi
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi
5
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü
6
TCMB Güncel Döviz Kurları — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi