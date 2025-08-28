ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığının nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci tahminine göre, öncü veride yer alan yüzde 3 büyüme öngörüsü yukarı yönlü revize edildi. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.

Büyümenin bileşenleri ve revizyonlar

Büyümeye katkıda bulunan ana faktörler arasında ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış öne çıktı. Buna karşın aynı dönemde yatırımlar ve ihracat geriledi.

Yapılan revizyonlar ağırlıklı olarak yatırımlar ve tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü düzeltmeleri yansıtırken, bu etki kamu harcamalarındaki aşağı yönlü ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelendi.

Fiyat endeksleri

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ikinci çeyrekteki artış için yüzde 2,1 seviyesinden yüzde 2'ye revize edildi. Söz konusu endeks bir önceki çeyrekte yüzde 3,7 artmıştı.

Çekirdek PCE (gıda ve enerji hariç) ise ikinci çeyrekte yüzde 2,5 artış gösterdi; bu endeks yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

Veri, ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimleri hakkında politika yapıcılar için önemli sinyaller veriyor.