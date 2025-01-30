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ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüme Kaydetti

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 büyüdü, büyüme tahminlerin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:10
ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüme Kaydetti

ABD Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Yüzde 2,3 Büyüdü

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde %2,3 ile beklentilerin altında bir büyüme kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ekim-aralık dönemi için açıkladığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerine göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde GSYH, yıllıklandırılmış olarak %2,3 oranında arttı.

Öngörüler ve Gerçekleşen Büyüme Hızı

Bu dönemde, büyüme hızında bir yavaşlama gözlemlendi. Beklenti %2,7 düzeyindeydi. 2023 yılının ilk çeyreğinde %1,6, ikinci çeyreğinde %3 ve üçüncü çeyreğinde %3,1 oranında büyüme gerçekleşmişti. 2024 yılı genelinde ise, ABD ekonomisi %2,8 büyüme performansı gösterebildi.

Geçen Yılın Büyüme Verileri

Büyüme hızında, bir önceki yıla kıyasla hafif bir azalma görüldü. 2023 yılında %2,9 oranında büyüyen ekonomide, 2024’teki bu performansın temel sebeplerinden biri, tüketici ve kamu harcamalarındaki artış oldu. Ancak bu yükseliş, yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi. Aynı dönemde dış ticaret dikkat çekici bir şekilde etkiledi, zira ithalat da azaldı.

Tüketim Harcamalarında Artış

Geçen yılın son çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2,3 artış gösterdi ve bu değer, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yalnızca %1,5 idi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplamalar dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, aynı dönemde %2,5 oranında artış kaydederek piyasa beklentileri ile uyumlu oldu.

Sonuç olarak, 2024'ün dördüncü çeyreği, ABD ekonomisi için önemli bir dönem oldu. Bu süreçteki veriler, gelecekteki ekonomik politikaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayacak.

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