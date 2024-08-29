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ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3 Büyüdü

ABD ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüme kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:33
ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3 Büyüdü

ABD Ekonomisinde Beklenmedik Büyüme

2023 yılının ikinci çeyreğinde, ABD ekonomisi önemli bir gelişme göstererek yüzde 3 oranında büyüme kaydetti. Ekonomi uzmanları, bu büyümenin yılın ilk çeyreğine göre belirgin bir iyileşme olduğunu ifade ediyorlar.

Büyümenin Nedenleri

Büyümenin arkasında yatan nedenler arasında tüketici harcamalarındaki artış ve iş yatırımlarındaki yükseliş yer alıyor. Uzmanlar, bu verilerin piyasalarda olumlu etki yarattığını belirtiyorlar.

Uzman Görüşleri

Ekonomist Jane Doe, "İkinci çeyrekteki büyüme, ABD ekonomisinin toparlanma sürecinin daha sağlam bir temele oturduğunu gösteriyor," dedi. Ayrıca, bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin şüphelerin devam ettiğini vurguladı.

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