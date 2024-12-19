ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Beklentileri Aştı: %3,1 Büyüme

ABD Ekonomisi 2023'ün Üçüncü Çeyreğinde %3,1 Büyüdü

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde %3,1 büyüme gösterdi ve bu oran, uzman tahminlerini geride bıraktı. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ile eylül dönemi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin nihai tahminlerini açıkladı.

Öngörülerin Üzerinde Performans

Önceki raporlara göre, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %2,8 büyümesi bekleniyordu. Ancak açıklanan verilerle birlikte, bu oran %3,1 olarak güncellendi. 2024'ün ilk çeyreğinde %1,6, ikinci çeyreğinde ise %3 büyüme kaydedilmişti.

Büyüme Unsurları

Üçüncü çeyrek büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki artışın önemli rol oynadığı kaydedildi. İhracat ve tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, özel envanter yatırımlarının aşağı yönlü güncellendiği görüldü.

Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %1,5 artış gösterdi. Bu oran, yılın ikinci çeyreğinde %2,5 olarak kaydedilmişti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, gıda ve enerji harcamalarının hariç tutulduğu durumda %2,2 artarak tahminleri aştı.

Ayrıca, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %2,8 arttığı belirtildi. İkinci çeyrek verilerinin düzenlenmesinde de %2,1 artış öngörülmüştü.