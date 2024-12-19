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ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 3,1 Büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 oranında büyüme gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:34
ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 3,1 Büyüdü

ABD Ekonomisinde Büyüme Rüzgarları

2023 yılının üçüncü çeyreği, ABD ekonomisi için umut verici verilerle geçti. Resmi raporlara göre, ülke ekonomisi yüzde 3,1 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yılın Üçüncü Çeyreği Beklentileri Aştı

Uzmanlar, bu büyümenin temel nedenleri arasında tüketici harcamalarında artış ve iş yatırımlarındaki yükseliş

Gelecek Projeksiyonları

Ekonomik büyüme oranlarındaki bu artış, 2024 yılı için daha iyi bir ekonomik performans beklentisini beraberinde getiriyor. Analistler, bu durumun istihdam piyasasına ve tüketim harcamalarına olumlu yönde etkide bulunacağını öngörüyor.

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