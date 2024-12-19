ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 3,1 Büyüdü

ABD Ekonomisinde Büyüme Rüzgarları

2023 yılının üçüncü çeyreği, ABD ekonomisi için umut verici verilerle geçti. Resmi raporlara göre, ülke ekonomisi yüzde 3,1 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yılın Üçüncü Çeyreği Beklentileri Aştı