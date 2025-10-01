ABD Enerji Bakanlığı Lithium Americas'tan %5 Hisse Aldı — Thacker Pass Lityum Yatırımı

ABD Enerji Bakanlığı Lithium Americas'ta ve Thacker Pass'ta hissedar oldu

ABD hükümeti, Nevada'daki kritik lityum projesi Thacker Pass ve üreticisi Lithium Americas'a yaptığı sermaye hamlesiyle tedarik güvenliğini güçlendiriyor. Vancouver merkezli Lithium Americas, tesisi geliştirmek için daha önce ilan edilen 2,26 milyar dolar tutarındaki kredinin 435 milyon dolarlık ilk dilimini çekmek üzere ABD Enerji Bakanlığı ile anlaşma yaptığını açıkladı.

Anlaşmanın ayrıntıları

Anlaşmaya göre, ABD Enerji Bakanlığı Lithium Americas'ın hisselerinin yüzde 5'ini alacak. Bakanlık ayrıca, Lithium Americas ile General Motors arasındaki ortak girişimde yer alan Thacker Pass lityum madeni projesinde ayrı bir yüzde 5 hisse daha edinecek.

Thacker Pass projesi

Thacker Pass, Nevada'da bulunan ve dünyanın en zengin lityum rezervlerinden biri olarak değerlendirilen bir proje. Proje, ABD'nin kritik ham madde bağımlılığını azaltmada önemli görülüyor. Tesisin 2028'de faaliyete geçmesi planlanıyor ve ilk aşamada yıllık 40 bin ton kalitede lityum üretmesi, bu miktarın yaklaşık 800 bin elektrikli araca yeteceği öngörülüyor.

Otomobil üreticisi General Motors projede aktif rol alıyor; GM geçen yıl madenin %38 hissesine karşılık 625 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket, ilk aşamadan itibaren tüm lityum üretimi ve ikinci aşamanın bir kısmı için 20 yıllık ön alım hakkı elde etti.

Çin ve küresel lityum tedariki

Çin, küresel lityum tedarik zincirinde dönüştürme kapasitesiyle öne çıkıyor; dünyadaki lityumun %75'inden fazlasını bataryalarda kullanıma dönüştürüyor ve yılda 40 bin ton lityum üretiyor. ABD'nin mevcut üretimi ise yaklaşık 5 bin ton seviyesinde bulunuyor.

Siyasi ve stratejik bağlam

ABD hükümetinin bu yatırımı, Başkan Donald Trump yönetiminin Intel ve MP Materials gibi ulusal güvenlik açısından kritik şirketlere yönelik özel sektör destekleri sonrasında geldi. Bu adım, ABD'nin elektrikli araç ekosisteminde yerli ve güvenilir lityum arzı sağlamaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.