ABD Enflasyon Verileri Küresel Piyasalarda Belirsizlik Yaratıyor

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler ve Enflasyon Verileri

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin yanı sıra, kritik veri gündeminin öncesinde temkinli bir seyir gözlemleniyor. Bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla neticelenip neticelenmeyeceği endişeleri hâlâ sürüyor. Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki iyimser sinyallerin risk iştahını artırdığını belirtiyor. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alacağı en önemli veri setlerinden biri olduğu kaydedildi.

Donald Trump ve Ticaret Politikaları Üzerine Belirsizlikler

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında, ülkenin ekonomi politikasının nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler devam ediyor. Trump'ın atmayı planladığı tarife adımlarıyla ilgili endişelerin, ticari dengeleri etkilediği ifade ediliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin, neredeyse tüm ekonomistlerce tüketici fiyatlarını önemli ölçüde artıracağı konusunda hemfikir olunduğunu belirtti.

Çin'in Ticaret Yaklaşımları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ABD ile diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini genişletmeye ve ikili ilişkilerini sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Cinping, "Tarife savaşlarının kazananı olmaz," diyerek uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Piyasa Tepkileri ve Beklentiler

Dün açıklanan tarım dışı iş gücü verimliliği %2,2'lik artışla beklentileri karşılarken, Fed'in takip ettiği birim emek maliyetinin %0,8 ile beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasının enflasyonist baskı kaynağı olmadığı görüşünü destekliyor. Bu gelişmeler ışığında para piyasalarında Fed’in yılın son para politikası toplantısında %86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Kurumsal tarafta ise Çin'in tekelleşme soruşturması açmasının ardından Nvidia hisseleri %2,7 geriledi. Oracle'ın hisseleri, şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle %6,7 değer kaybederken, Boeing hisseleri %4,5 yükseldi. Alphabet'in hisseleri ise yeni kuantum çipinin tanıtılması sonrası %5,3 değer kazandı.

ABD'nin İstatistikleri ve Piyasa Gelişmeleri

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,24 seviyesinde, dolar endeksi 106,4’ten güne başladı. Ons altın, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle %1,3 artışla 2,692 dolardan kapanırken, şu sıralarda %0,4 düşüşle 2,680 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı %0,8 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,30, Nasdaq endeksi %0,25 ve Dow Jones endeksi %0,35 düşüş gösterdi. Avrupa borsalarında da benzer olumsuz seyir görülürken, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın yılın son para politikası kararına yönelik beklentiler artmakta.

Asya borsalarında ise Japonya dışında genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, ekonomik datalar piyasaların yönünü belirleyecek. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %1,54 değer kaybederek 10,099.03 puandan kapandı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 34,8660'dan işlem görüyor.

Gözlerin çevrildiği veriler arasında bugün Türkiye'de ekim ayı perakende satışları, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve federal bütçe dengesi bulunuyor.