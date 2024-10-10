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ABD Enflasyon Verileri Küresel Piyasalarda Merakla Bekleniyor

ABD'nin enflasyon verileri, global piyasalarda yükselen endişelerin ve beklentilerin gölgesinde izleniyor. Faiz indirimine yönelik tahminler belirleyici olacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:01
ABD Enflasyon Verileri Küresel Piyasalarda Merakla Bekleniyor

Küresel Piyasalarda ABD'nin Enflasyon Verileri Bekleniyor

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabilme olasılığına dair artan iyimserlik ile birlikte pozitif bir seyir gözlemleniyor. Bugün bu yükselişin続me edebilmesi için önemli bir gösterge olan enflasyon verilerine odaklanılmış durumda. Enflasyonla Mücadelede Son Aşama

Dünya genelindeki yüksek enflasyon ile mücadelede son dönemlere yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz oranlarının ekonomik resesyona yol açıp açmayacağına dair belirsizlik sürüyor. Uzmanlar, haftalık istihdam raporlarından alınan olumlu sinyallerin risk iştahını artırdığını ifade ediyorlar. Ancak bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceği vurgulanıyor.

Mortgage Faiz Oranlarında Artış

Son verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage kredisi için ortalama faiz oranı, geçtiğimiz hafta %6,36 ile Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum konut kredisi başvurularında bir azalmaya yol açtı. Ayrıca, Ağustos ayı için toptan eşya stoklarındaki artış da beklentilerin altında kaldı.

Fed Toplantı Tutanakları Açıklandı

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, bazı yetkililerin 50 baz puanlık bir faiz indirimini desteklediği, diğerlerinin ise enflasyonun hala yüksek olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

Piyasalarda Kayda Değer Gelişmeler

Küresel piyasalarda Alphabet'in hisseleri, Google'ın belirli uygulama ve hizmetlerinin satışıyla ilgili gazete raporlarının ardından %1,59 düştü. Aynı şekilde Boeing'in hisseleri de eylemde olan işçilere yönelik zam teklifinin geri çekilmesi sonucu %3,41 değer kaybetti.

Faiz indirim beklentileri azalırken, Fed'in yıl sonuna kadar iki toplantıda toplam 50 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki gerilim ve Milton Kasırgası ile ilgili gelişmeler de yatırımcıların gündeminde. Yatırımcıların Dikkati Asya Piyasalarında

Asya'da ise yatırımcılar, Çin'in piyasalara likidite sağlamak için alacağı önlemleri izliyor. Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de piyasalar üzerinde etkili oldu. Japonya'nın yeni Başbakanı'nın erken seçime gideceği açıklaması, yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Yurt içindeki Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi %0,97 değer kazanarak 9.132,30 puanda kapandı. Bugün, işsizlik oranı, sanayi üretimi gibi önemli ekonomik veriler açıklanacak ve yatırımcıların gözleri ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi üzerinde olacak.

Bugün Açıklanacak Veriler

  • 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos)
  • 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Ağustos)
  • 14:30 Türkiye Haftalık Para ve Banka İstatistikleri
  • 15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Eylül)
  • 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
  • 21:00 ABD Federal Bütçe Dengesinin Açıklanması

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