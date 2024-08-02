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ABD Fabrika Siparişlerinde Beklenmedik Düşüş

ABD'de fabrika siparişleri haziranda yüzde 3,3 ile beklenenden fazla azaldı, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:29
ABD Fabrika Siparişlerinde Beklenmedik Düşüş

ABD’de Fabrika Siparişleri Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişleri, haziran ayında beklenenden daha fazla bir düşüş sergileyerek yüzde 3,3 azaldı. Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilerle ortaya çıktı.

Piyasa Beklentilerini Geride Bıraktı

Yayınlanan verilere göre, ABD'deki fabrika siparişleri, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 oranında azalma yaşadı. Piyasa analistleri, bu dönemde siparişlerin yüzde 2,7 oranında azalacağını tahmin etmişti. Geçtiğimiz ay, mayıs ayındaki düşüş de yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti.

Dayanıklı Mallardaki Düşüşler

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,7 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise yüzde 0,1 oranında azalma gösterdi. Bu veriler, ABD ekonomisinin önemli bir sektörü olan sanayi alanındaki dönüşümleri ve gelecekteki performansı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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