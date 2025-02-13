ABD Hanehalkı Borcu 2024'te Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de Hanehalkı Borcu 2024'te 18 Trilyon Doları Aştı

ABD'nin hanehalkı borcu, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 artarak 18,04 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, Fed'in New York şubesi tarafından yayımlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'nda belirtildi.

Hanehalkı Borcundaki Artışın Detayları

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde hanehalkı borcu, bir önceki çeyreğe göre 93 milyar dolarlık bir artış gösterirken, yıllık bazda ise 533 milyar dolarlık bir yükselişe ulaştı.

ABD'lilerin en yüksek hanehalkı borcu kalemi olan konut kredileri, 2024'te 12,61 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu borç, bir önceki çeyreğe göre 11 milyar dolar artış kaydetti ve yıllık bazda 353 milyar dolarlık bir yükseliş yaşandı.

Diğer Borç Kalemleri

Konut kredilerinin ardından ABD'deki diğer önemli borç kalemleri ise şöyle sıralandı:

Otomobil kredileri: 1 trilyon 655 milyar dolar (+48 milyar dolar)

1 trilyon 655 milyar dolar (+48 milyar dolar) Öğrenci kredileri: 1 trilyon 615 milyar dolar (+14 milyar dolar)

1 trilyon 615 milyar dolar (+14 milyar dolar) Kredi kartları: 1 trilyon 211 milyar dolar (+82 milyar dolar)

Kredi kartı borçları, geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 82 milyar dolarlık önemli bir artış gösterdi. Genel olarak ABD'deki borçlanma trendinin devam etmesi, dikkat çeken bir husus olarak öne çıkıyor.