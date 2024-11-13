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ABD Hanehalkı Borcu Üçüncü Çeyrekte Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de hanehalkı borcu, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 17,94 trilyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:40
ABD Hanehalkı Borcu Üçüncü Çeyrekte Rekor Seviyeye Ulaştı

Rekor Hanehalkı Borcu

ABD'de hanehalkı borcu, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %0,8 artış göstererek 17,94 trilyon dolara yükseldi. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin hazırladığı Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'ndan alındı.

Geçtiğimiz çeyrekte hanehalkı borcunda kaydedilen artış, toplamda 147 milyar dolar olurken, yıllık bazda ise bu rakam 778 milyar dolara ulaştı.

Konut Kredileri En Yüksek Payda

Amerikalıların borçlanmasının en önemli nedeni konut kredileri olarak belirlendi. Üçüncü çeyrekte konut kredisi borçları 12,59 trilyon dolara ulaşarak en büyük borç kalemi olmaya devam etti. Önceki çeyreğe göre 75 milyar dolar ve yıllık bazda 580 milyar dolar artış kaydedildi.

Diğer Borç Kalemleri

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise otomobil kredileri (1,64 trilyon dolar), öğrenci kredileri (1,61 trilyon dolar) ve kredi kartı borçları (1,17 trilyon dolar) olarak sıralandı.

Kredi Kartı Borçlarındaki Artış

Özellikle kredi kartı borçlarında kaydedilen artış dikkat çekiciydi. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kredi kartı borçları, önceki çeyreğe göre 24 milyar dolar ve yıllık bazda 87 milyar dolar yükseldi.

Ayrıca, otomobil kredileri kaynaklı borçlar üçüncü çeyrekte 18 milyar dolar ve yıllık bazda 49 milyar dolar arttı. Öğrenci kredisi borçları ise 21 milyar dolar (çeyrek bazında) ve 7 milyar dolar (yıllık bazda) yükselerek dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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