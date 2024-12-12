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ABD Hanehalkı Serveti 168,8 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı

Amerikalıların net serveti, üçüncü çeyrekte borsa artışı ile 168,8 trilyon dolara ulaştı. Hanelerin serveti yıllık bazda yüzde 11,4 arttı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:14
ABD Hanehalkı Serveti 168,8 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı

Amerikalıların Serveti Yılın Üçüncü Çeyreğinde Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de hanehalkının net serveti, bu yılın üçüncü çeyreğinde borsada yaşanan yükselişin etkisiyle 168,8 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz-eylül dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Bu veriler ışığında, hanehalkının net serveti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9 ve 2023'ün aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,4 arttı.

Önceki çeyreklerde, hanehalkı net serveti ilk çeyrekte 161,2 trilyon dolar ve ikinci çeyrekte 164 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Üçüncü çeyrekte ise Amerikalıların hisse senedi varlıklarının değeri 2,8 trilyon dolar artış gösterirken, gayrimenkul varlıklarında ise 200 milyar dolarlık bir azalış kaydedildi.

Bu dönemde, Amerikan hanehalkı borcu ise % 3 artış gösterdi. Tüketici kredileri % 2,5 ve mortgage (konut kredisi) borcu ise % 3,1 oranında yükseldi.

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ABD Hanehalkı Serveti 168,8 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı

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