ABD Hazine Bakanı Bessent, Altın Rezervlerinin Yeniden Değerlendirilmesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, altın rezervlerinin yeniden değerlendirilmesini düşünmediğini açıkladı, güçlü dolar politikasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:29
ABD Hazine Bakanı Bessent, Altın Rezervlerinin Yeniden Değerlendirilmesiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ten Altın Rezervleri Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, altın rezervlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Bessent, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, "Varlık fonundan bahsederken, 'Bilançoyu paraya dönüştüreceğiz.' dediğimde aklımda olan bu değildi," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Politikalara Dair Değerlendirmeler

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamalarının dezenflasyonist etkiler yaratacağını öne sürdü. Enerji maliyetlerini düşürme, düzenlemeleri azaltma ve kalıcı vergi indirimleri sağlama hedefinin gelir artışı ve maliyet düşüşü getireceğini anlattı.

Tarifeler nedeniyle yapılabilecek fiyat ayarlamalarının geçici olacağını savunan Bessent, bu durumun ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerini uzun süre engellemeyeceğini vurguladı.

Fed'in Politika Gevşemesi ve Hazine Tahvilleri

Bessent, Fed'in politika gevşemesinin, ABD’nin uzun vadeli hazine tahvili faizleri üzerinde etkisi olup olmadığını sorgulayan bir soruya, geçen yıl eylüldeki büyük faiz indirimine dikkat çekerek yanıt verdi. 10 yıl vadeli hazine tahili faizi, Trump'ın göreve başlamasından bu yana her hafta düştüğünü belirterek, bu durumun devam etmesinin olumlu olacağını ifade etti.

Fort Knox Hakkında Açıklamalar

Altın rezervlerinin bulunduğu Fort Knox hakkında gelen bir soruya yanıt veren Bessent, bu tesise gitmeyi planlamadığını belirtti. Fort Knox’ta her yıl düzenli bir denetimin yapıldığını, 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre tüm altının orada bulunduğunu ifade etti.

Güçlü Dolar Politikası ve Çin ile İlişkiler

Bessent, ABD'nin hala güçlü bir dolar politikasına sahip olduğunu belirterek, bu durumun diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatabileceğini veya manipüle edebileceğini ifade etti. Bessent, Çin'in dengesiz bir ekonomi olduğunu ve dünyanın diğer bölgelerinin bu durumu bertaraf edemeyeceği görüşünde olduğunu paylaştı.

Bessent, Çinli mevkidaşıyla yapacağı telefon görüşmesinde, bu konuların gündeme gelebileceğine değinerek, fentanil gibi konuların da ele alınabileceğini vurguladı.

Rusya’ya Yönelik Yaptırımlar ve Gelecek Planları

G20 hazine bakanları toplantılarına katılmayacağını ifade eden Bessent, bazı mevkidaşlarıyla Washington'daki IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda bir araya geleceğini kaydetti. Yaptırımlar politikalarını yeniden gözden geçirdiğini belirten Bessent, Ukrayna ile ilgili konularda da önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamalarını "uygunsuz" olarak nitelendiren Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin mümkün olabileceğini bildirdi ve bu süreçte ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacağını belirtti.

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