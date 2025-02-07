ABD Hazine Bakanı Bessent: 'Doların Güçlü Olmasını İstiyoruz'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." dedi.

Yanlış Bilgiler ve Hükümet Verimliliği Departmanı

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Elon Musk'ın liderlik ettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ekibinde yer alan kişilerin federal ödeme verilerine okuma erişimi konusunda çok fazla yanlış bilgi olduğunu açıkladı. Söz konusu kişilerin, iki Hazine çalışanı olduğunu belirten Bessent, Bakanlığın ödeme sistemlerinde herhangi bir "oynama" yapılmadığını ifade etti.

Operasyonel İyileştirmeler ve Hazine İhraçları

Bessent, DOGE ekibinin operasyonel bir program olduğuna dikkat çekerek, sistemde değişiklik yapma yetkisinin sadece ABD Merkez Bankasında (Fed) olduğunu belirtti. Bu bağlamda, IRS ile etkileşimlerinin olmadığını ve operasyonel değişikliklerin 15 Nisan'daki beyanname verme süresi dolana kadar dondurulduğunu anlattı. Ayrıca, vergi mükellefleriyle direkte ilgilenen çalışanların, mayıs ortasına kadar hükümet genelindeki ertelenmiş istifa programından muafiyetine vurgu yaptı.

Musk ile İşbirliği ve Hesap Verebilirlik

Bessent, Elon Musk ile israfı azaltma, halk için hesap verebilirlik ve şeffaflığı artırma konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük maliyet tasarruflarını içeren bir gündemi olduğunu hatırlatarak, DOGE ekibinin eğitimli profesyonellerle çalıştığını ve metodik yaklaşımın büyük tasarruflar sağlayacağını savundu.

Güçlü Dolar İçin Politika Vurgusu

Bessent, güçlü bir dolar için ortam yaratacak en iyi politikalara sahip olmak istediklerini yineleyerek, borçlanma eğiliminin düşüyor olmasından memnuniyetini dile getirdi. Öngörülebilir gelecekte hazine ihraçlarında herhangi bir değişiklik olacağını düşünmediğini söyleyen Bessent, Trump yönetiminin Fed'in faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık hazine tahvili faizi üzerindeki politika hamlelerine odaklandığını belirtti.

Fed Başkanı ile Yapıcı Görüşme

Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bessent, para politikası söz konusu olduğunda Powell'ın "doğru olanı" yapacağından emin olduğunu belirtti.