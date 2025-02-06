ABD Hazine Bakanı Bessent, Vergi İndirimlerini Kalıcı Hale Getireceklerini Açıkladı

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Önemli Açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Donald Trump yönetiminin 2017 yılında başlattığı vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini arzuladığını ifade etti.

Büyük Hedefler ve Ekonomik Etkileri

Bessent, Fox Business televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump'ın büyük işler yapmak için göreve geldiğini belirtirken, bu hedefler arasında 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirmenin de bulunduğunu söyledi. "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi," dedi.

Bessent, bu vergi tasarısının uygulanamamasının yalnızca bütçeyi değil, aynı zamanda ekonomiyi ve işçi sınıfı Amerikalıların yaşam tarzını olumsuz etkileyeceğini belirtti. „Bu durumda tarihin en yüksek vergi artışının yaşanacağına“ dikkat çekti.

Faiz Oranları ve Ekonomik Serbestleşme

Bessent, Trump'ın ABD Merkez Bankası'ndan faiz oranlarını düşürmesini istemediğini, bunun yerine daha düşük faiz oranları hedeflediğini vurguladı. "Eğer ekonomiyi serbestleştirirsek, bu vergi tasarısını hayata geçirebilir ve enerji fiyatlarını düşürebilirsek, faiz oranları kendi kendine hallolur," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Doların Rezerv Para Birimi Olarak Önemi

Bessent, dolara alternatif bir rezerv para biriminin bulunmadığını, diğer ülkelerin bu statüyü ABD'nin elinden almayı hedeflese de ufukta başka bir rezerv para birimi olmadığını savundu.

Tarife Stratejileri ve İmalatın Geri Getirilmesi

Bessent, Trump'ın farklı tarifelerle izlediği stratejiler çerçevesinde Kolombiya, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarife tehditleri ve kararlarının bu ülkelerin sınır güvenliği konularında harekete geçmesini sağlamak amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, Trump'ın tarife planlarıyla imalatı ABD'ye geri getirmeyi de hedeflediğini vurguladı.

Hükümet Verimliliği Departmanı Üzerine Açıklamalar

Elon Musk'ın öncülüğündeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanının ödeme sistemi verilerine okuma erişimi konusunda Bessent, daha fazla hesap verilebilirlik sağlamak ve paranın doğru yere gittiğinden emin olmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.