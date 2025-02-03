ABD Hazinesi İlk Çeyrek Borçlanma Tahminini 815 Milyar Dolara Düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 2024 İlk Çeyrek Borçlanma Tahmini

ABD Hazine Bakanlığı, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 9 milyar dolar azalışla 815 milyar dolara düşürdüğünü duyurdu.

Bakanlık, 2024 yılının ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ait borçlanma tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Hazinenin yılın ilk çeyreğinde 815 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı tahminine de yer veren açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl ekimde duyurulan tahminden 9 milyar dolar düşük olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Hazinenin 2025 yılının ikinci çeyreğinde de 123 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği açıklandı.

Bakanlık, geçen yılın ekim-aralık döneminde 620 milyar dolar borçlandığını ve söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 722 milyar dolar olduğunu bildirdi. Ayrıca, ekimde paylaşılan tahminde, Hazinenin 2024'ün son çeyreğinde 546 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü ifade etti.