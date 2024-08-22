ABD İkinci El Konut Satışları Temmuz Ayında Artış Gösterdi

ABD'de İkinci El Konut Satışlarında Artış

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında aylık %1,3 artarak 3,95 milyona ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, medyan konut fiyatı ise 422 bin 600 dolar olarak kaydedildi. Piyasa analistleri ise bu rakamın 3,94 milyon seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.

Geçmiş Verilerle Karşılaştırma

Temmuz ayındaki artış, haziran ayında %5,1 azalma ile 3,9 milyon satışla sona eren 4 aylık düşüş döneminin ardından geldi. Ancak, geçen yılın aynı ayına göre ikinci el konut satışları %2,5 azalma göstermiştir.

Konut Fiyatlarındaki Değişim

ABD'de ikinci el konutların medyan fiyatı temmuzda yıllık %4,2 artışla birlikte 422 bin 600 dolara yükseldi. Bu durumu 13 ay art arda süren fiyat artışları izledi.

NAR Başekonomistinin Açıklamaları

NAR'ın başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının mütevazı bir artış göstermesine rağmen pazarın hala durgun olduğunu belirtti. Ancak, tüketicilerin daha fazla seçenek bulabileceği ve düşük faiz oranları sayesinde satın alabilirliklerinin arttığını vurguladı.