ABD İklim Kirliliği ile Mücadelede 4,3 Milyar Dolarlık Hibe Desteği

ABD'den İklim Kirliliği ile Mücadele İçin Büyük Destek

Amerika Birleşik Devletleri, iklim kirliliğini azaltmaya yönelik önemli bir adım atarak 30 eyalette uygulanacak projelere toplamda 4,3 milyar dolar tutarında hibe sağlayacağını açıkladı.

Hibe Desteklenecek Projeler ve Amaçları

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yaptığı açıklamada, 30 eyalette belirlenen 25 projenin hibe ile destekleneceği belirtildi.

Açıklamada, hibe programının amacı iklim kriziyle mücadele, hava kirliliğinin azaltılması, çevresel adaletin sağlanması ve temiz enerji geçişini hızlandırmak olarak ifade edildi.

Fonların Dağıtım Süreci

Fonların, gerekli yasal ve idari şartların tamamlanması sonrasında bu yılın ilerleyen dönemlerinde dağıtılması planlanıyor. Önerilen projelerin, 2050 yılına kadar sera gazı kirliliğini 971 milyon metrik ton karbondioksit eşdeğeri azaltması bekleniyor.