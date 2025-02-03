ABD İmalat Endeksi Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'nin İmalat Sektöründe Beklentileri Aşan Gelişme

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 50,9 değerine ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Bu sonuç, art arda 26 ay süren daralmanın ardından sektördeki genişlemeyi müjdeledi.

Endeksin Detayları

ISM'in imalat sanayi PMI verileri, geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artış göstererek 50,9’a yükseldi. Piyasa beklentisi 49,3 değerindeyken, Aralık 2024’te bu rakam 49,2 olarak kaydedilmişti.

Üretim ve İstihdam Endeksindeki Artışlar

Ocak ayında üretim endeksi, aylık bazda 2,6 puan artarak 52,5’e, yeni siparişler endeksi ise 3 puan yükselerek 55,1 değerine ulaştı. Ayrıca, istihdam endeksi 4,9 puan artış ile 50,3’e yükseldi.

Alt Sektörlerdeki Büyüme ve Daralma

Bu süreçte, imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme gözlemlenirken, diğer 8 sektörde daralma yaşandı. Tekstil, birincil metaller, petrol ve kömür ürünleri gibi sektörler büyüme kaydederken, metalik olmayan mineral ürünleri ve çeşitli üretim gibi sektörlerde daralma söz konusu oldu.

S&P Global'in Revizyonu

Diğer yandan, S&P Global de ocak ayına ait imalat sanayi nihai PMI verilerini duyurdu. Bu verilere göre, imalat sektörü PMI'si 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve son 7 ayda ilk kez genişlemeye işaret etti. Geçen ay, öncü verilerde bu endeks 50,1 olarak açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerindeki değerler, sektördeki genişlemeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler daralma anlamına geliyor.