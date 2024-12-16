ABD İmalat Sanayi PMI Aralıkta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında aylık 1,4 puan azalarak 48,3 değerine indi. Bu değer, piyasa beklentilerinin altında kalarak, üç ayın en düşük seviyesini kaydetti.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, imalat PMI'si geçen ay 49,7 değerindeydi ve bu dönemde 49,4 seviyesine ulaşması bekleniyordu. Ancak, gelen veriler bu öngörüyü karşılamadı.

Hizmet sektörü PMI'si ise aralıkta beklentilerin üzerinde, aylık 2,4 puan artışla 58,5'e ulaştı. Bu değer, 38 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi ve piyasa tahminleri 55,7 seviyesindeydi.

Bunun yanında, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,7 puan artarak 56,6'ya yükseldi. Piyasa beklentileri bu verinin 55,1 olacağı yönündeydi. Bileşik PMI, aynı zamanda 33 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, kasımda 54,9 değerindeydi.

PMI verileri, 50 ve üzeri değerler genişlemeyi, 50'nin altında kalan değerler ise daralmayı temsil etmektedir.