Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD İmalat Sanayi PMI Değerleri Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Ağustos ayında ABD'nin imalat sanayi PMI'i 48'e gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:08
ABD İmalat Sanayi PMI Değerleri Beklentilerin Gerisinde Kaldı

ABD İmalat Sanayi PMI Düşüşte

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında 1,6 puan düşerek 48 değerine ulaştı. Bu durum, piyasa beklentilerinin altında bir performansa işaret ediyor.

Piyasa Beklentileri Aşılmadı

S&P Global tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat PMI'enin 49,5 seviyesinde olması bekleniyordu, ancak 8 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Temmuz ayında bu değer 49,6 olarak ölçülmüştü.

Hizmet Sektöründe Olumlu Gelişmeler

Buna karşın, ABD'nin hizmet sektörü PMI değeri ise ağustosta 0,2 puan artış göstererek 55,2'ye yükseldi. Bu rakam, piyasa tahminleri olan 54’ün üzerinde bir sonuç sağladı.

Bileşik PMI Değeri

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustos ayında 0,2 puan düşerek 54,1 düzeyine indi. Bu veri de son 4 ayın en düşük seviyesini gösteriyor. Temmuz ayında bu değer 54,3 olarak kaydedilmişti.

PMI verileri, 50 puan ve üzeri değerlerin sektörde genişlemeyi, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmayı temsil ettiğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur