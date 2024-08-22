ABD İmalat Sanayi PMI Değerleri Beklentilerin Gerisinde Kaldı

ABD İmalat Sanayi PMI Düşüşte

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında 1,6 puan düşerek 48 değerine ulaştı. Bu durum, piyasa beklentilerinin altında bir performansa işaret ediyor.

Piyasa Beklentileri Aşılmadı

S&P Global tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat PMI'enin 49,5 seviyesinde olması bekleniyordu, ancak 8 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Temmuz ayında bu değer 49,6 olarak ölçülmüştü.

Hizmet Sektöründe Olumlu Gelişmeler

Buna karşın, ABD'nin hizmet sektörü PMI değeri ise ağustosta 0,2 puan artış göstererek 55,2'ye yükseldi. Bu rakam, piyasa tahminleri olan 54’ün üzerinde bir sonuç sağladı.

Bileşik PMI Değeri

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustos ayında 0,2 puan düşerek 54,1 düzeyine indi. Bu veri de son 4 ayın en düşük seviyesini gösteriyor. Temmuz ayında bu değer 54,3 olarak kaydedilmişti.

PMI verileri, 50 puan ve üzeri değerlerin sektörde genişlemeyi, 50'nin altındaki değerlerin ise daralmayı temsil ettiğini ortaya koyuyor.