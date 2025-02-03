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ABD İnşaat Harcamaları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık bazda %0,5 artarak piyasa beklentilerini aşmayı başardı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:44
ABD İnşaat Harcamaları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD İnşaat Harcamaları Beklentileri Aştı

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5 ile özellikle piyasa beklentilerini geride bırakarak önemli bir artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Mevsimsel Etkiler ve Rakamlar

Açıklanan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 2 trilyon 192 milyar dolar'a ulaştı. Bu artış, piyasa beklentisi olan yüzde 0,3 oranını aşarak ekonomideki olumlu gelişmeleri işaret ediyor.

Geçmiş Veriler

Geçen yıl kasım ayında inşaat harcamaları yüzde 0,2 artışla 2 trilyon 180 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ayrıca, kamu inşaat harcamalarının geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 azaldığı, ancak özel sektör inşaat harcamalarının yüzde 0,9 arttığı gözlemlendi.

Yıllık Artış Oranı

Yıllık bazda ise inşaat harcamaları geçen yılın son ayında yüzde 4,3 artış gösterdi. 2024 yılı içerisinde ise inşaat harcamaları, önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında bir artış kaydetti.

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